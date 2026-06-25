Er fordere daher die anteilige Auszahlung seines Bonus’ für die Monate vor seiner Kündigung wie auch die Rückgabe von nicht ausgeübten Aktienpaketen über die Dauer von drei Jahren, die ihm wegen des Missverhaltens entzogen worden waren. Bloomberg beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, die jedoch anonym bleiben wollten.