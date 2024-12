Der Münchner Technologiekonzern Siemens nominierte den 59-jährigen Deutsch-Amerikaner am Mittwoch für den Aufsichtsrat, in den er zunächst für vier Jahre gewählt werden soll. Amtsinhaber Snabe (59) will noch für zwei Jahre bleiben, obwohl er nach bald zwölf Jahren im Aufsichtsrat nicht mehr als unabhängig gilt. «Wenn ich das Glück habe, im Februar 2025 als Vorsitzender wiedergewählt zu werden, plane ich einen Übergang innerhalb der nächsten zwei Jahre», sagte der ehemalige SAP-Manager. «Ich habe versprochen, meine eigene Nachfolge effektiv zu regeln, und mit Mark haben wir einen hervorragenden Kandidaten gefunden.»