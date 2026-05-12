Schneider solle ‌Amtsinhaber ⁠Jim Hagemann Snabe nach der Hauptversammlung am 11. Februar 2027 ablösen, ⁠teilte Siemens am Dienstag nach einer Sitzung des Gremiums mit. Dass Schneider die ‌Nachfolge Snabes antreten soll, war seit eineinhalb Jahren ‌klar, die Hauptversammlung 2027 galt als ​letztmöglicher Termin. Der ehemalige SAP-Manager Snabe versuchte Zweifel an der Qualifikation Schneiders zu zerstreuen, den er selbst angeheuert hatte: «Er ist die ideale Besetzung. Das wird er sehr, sehr gut machen», sagte Snabe dem «Handelsblatt». ‌Schneider habe sich sehr gut eingearbeitet, er kenne jetzt das Unternehmen und seine Kultur.