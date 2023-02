"Als ich bei der Bank of England sass, war es meine Aufgabe, darüber nachzudenken, wie hoch die Inflation in 18 Monaten bis zwei Jahren sein würde", führte Blanchflower aus. Die Anpassung der Zinsen sei jetzt nötig, da es Zeit brauche, bis die Änderungen Wirkung zeigen. "Was in Betracht gezogen werden sollte, ist der kollabierende Häusermarkt und die nachlassende Konjunktur", so Blanchflower.