Anhand von Strom- und Wasserverbrauch oder Kreditkartenabrechnungen zeigt das Gericht im 57-seitigen Urteil zahlreiche Indizien auf, die gegen den Umzug sprechen. So war der Wasserverbrauch in Zug 32-mal höher als in Monaco. Es habe auch Kreditkartenbezüge in der Schweiz gegeben, als Vasella angeblich in Monaco war, schreibt die "Sonntags-Zeitung", die von einem "Steuertrick" spricht.