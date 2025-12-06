Rudloff galt als einer der Architekten des internationalen Eurobond-Marktes. Er prägte über viele Jahre das Investmentbanking von Credit Suisse First Boston und war später als Verwaltungsratspräsident für das Investmentbanking der britischen Barclays-Gruppe tätig. 2003 gehörte er zu den Mitgründern der unabhängigen Vermögensverwaltungsgruppe Marcuard Heritage in Zürich, deren Vorsitz er zeitweise innehatte.