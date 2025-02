Katastrophenanleihen haben Anlegern in den letzten Jahren durchweg höhere Renditen beschert als die Hochzinsanleihen bonitätsschwacher Unternehmen. Demnächst werden die sogenannten Cat-Bonds einer grösseren Gruppe von Anlegern zugänglich sein. An der New Yorker Börse soll im März ein börsengehandelter Fonds an den Start gehen, der auf einem Portfolio von bis zu 75 der 250 ausstehenden Katastrophenanleihen basiert. Der ETF ist der erste seiner Art.