In dem Prozess sagten zwei weitere Frauen aus, die Trump sexuelle Übergriffe vorwarfen. Die damalige Reporterin der Zeitschrift People, Natasha Stoynoff, berichtete, Trump habe sie 2005 in seinem Club Mar-a-Lago in Florida in die Enge getrieben und sie einige Minuten lang gegen ihren Willen geküsst. Eine andere Frau, Jessica Leeds, sagte aus, dass Trump sie auf einem Flug 1979 geküsst, betatscht und seine Hand unter ihren Rock geschoben habe. Die Geschworenen hörten auch Ausschnitte aus einem 2005 aufgenommenen Video, in dem Trump sagt, Frauen liessen sich von ihm "an die Muschi fassen".