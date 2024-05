Weniger als zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Südafrika hat Ex-Präsident Jacob Zuma eine Zwei-Drittel-Mehrheit für die von ihm unterstützte Partei uMkhonto we Sizwe (MK) ausgegeben. «Wir wollen einen klaren Sieg, denn ohne eine Zweidrittelmehrheit könnte die Opposition uns entgegenwirken», sagte der 82-jährige am Samstag vor Tausenden Anhängern bei der Vorstellung des MK-Wahlprogramms. Nach einer im April veröffentlichten Ipsos-Umfrage kommt MK lediglich 8,4 Prozent der Stimmen.