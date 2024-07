Es war einst ihr Traumhaus: Pierin Vincenz (67) und seine Ex-Frau Nadja Ceregato (53) haben hier ihr Luxusleben genossen – dann folgte der grosse Absturz. Heute steht die Luxusvilla des gefallenen Starbankers in Teufen AR leer. Vor zwei Jahren wurde sie zum Verkauf ausgeschrieben. Doch ein neuer Besitzer ist nicht in Sicht. Der Beton-Palast am exklusiven Sonnenhang in der steuergünstigsten Gemeinde des Kantons ist noch immer auf dem Markt. Dabei könnte Vincenz das Geld dringend gebrauchen.