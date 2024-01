Der von der Signa Holding des Tiroler Investors Rene Benko beherrschte Online-Sporthändler Signa Sports United (SSU) war im vergangenen Oktober in die Insolvenz geschlittert. Signa hatte dem börsennotierten Unternehmen zuvor den Geldhahn zugedreht. In der Folge gerieten auch Töchter der SSU in die Schieflage, am 1. Januar 2024 eröffnete das Amtsgericht Bielefeld das Insolvenzverfahren über die Internetstores GmbH, einer Dachgesellschaft für Online-Händler wie Bikester oder fahrrad.de.