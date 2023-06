Die St. Galler Kantonalbank geht allerdings auch davon aus, "dass der Zinsschritt nächste Woche der letzte im aktuellen Zinserhöhungszyklus sein wird", schreibt die Bank in einer Mitteilung. Denn trotz weiterhin verbreiteten Preiserhöhungen und absehbar höheren Mieten häuften sich die Anzeichen, dass der Preisdruck in der Schweiz in den nächsten Monaten nachlassen werde.