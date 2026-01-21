Der stellvertretende Vorsitzende von BlackRock und Ex-Chef der Schweizerischen Nationalbank sagte Francine Lacqua im Fernsehen bei Bloomberg, dass die Frage, ob es sich bei der Technologie um eine weitere Blase handelt oder nicht, im Grunde eine binäre Frage sei, die enorme Auswirkungen auf Volkswirtschaften und Investoren in beide Richtungen habe.
«Es ist eine sehr wichtige Frage, inwiefern dieses Potenzial, diese Fähigkeit und das Prinzip dieser Investitionen die Produktivität steigern und das potenzielle Wachstum erhöhen können», sagte er am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. «Das ist sozusagen die entscheidende makroökonomische Frage, die enorme Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben wird.»
Wie bei früheren technologischen Umbrüchen kämpfen Ökonomen damit, die vollen Auswirkungen von KI zu erfassen. Unter den Politikern, die sich dazu geäussert haben, hat der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, frühe Anzeichen dafür beobachtet, dass sie beginnt, ihr Versprechen als Produktivitätsschub einzulösen, und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte, dass sie sich positiv auf die Expansion im Euroraum auswirkt.
Am Dienstag jedoch wiederholte die ehemalige Funktionärin des Internationalen Währungsfonds, Gita Gopinath, ihre Zweifel an dem Investitionsboom rund um KI – sie sagte, dass sie sich frage, «ob sich das in diesem hyperkompetitiven Umfeld in Gewinne umsetzt».
«Je nachdem, wie man das betrachtet, wurden, grob gesprochen, nahe der Hälfte des BIP-Wachstums mit KI in Verbindung gebracht», sagte Hildebrand. «Sie hat ein enormes Potenzial, das Wachstum zu steigern, und wenn sie das tut, dann wird die Marktbepreisung, die man sieht, gerechtfertigt sein. Wir werden in der Lage sein, mit den hohen Schuldenständen umzugehen, wir werden Wachstum haben, das nicht besonders inflationsfördernd ist.»
Die Kehrseite dieser Ansicht sei ebenfalls deutlich, fügte er hinzu. «Wenn einige dieser Erwartungen nicht erfüllt werden, werden wir in einer ganz anderen Welt sein – mit hartnäckigerer Inflation, geringerem Wachstum, grösseren Schuldenproblemen», sagte Hildebrand. «Wahrscheinlich auch mit bedeutenderen politischen Problemen.»
(Bloomberg/cash)