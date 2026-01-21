«Je nachdem, wie man das betrachtet, wurden, grob gesprochen, nahe der Hälfte des BIP-Wachstums mit KI in Verbindung gebracht», sagte Hildebrand. «Sie hat ein enormes Potenzial, das Wachstum zu steigern, und wenn sie das tut, dann wird die Marktbepreisung, die man sieht, gerechtfertigt sein. Wir werden in der Lage sein, mit den hohen Schuldenständen umzugehen, wir werden Wachstum haben, das nicht besonders inflationsfördernd ist.»