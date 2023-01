"In der alten Welt der ‘grossen Mässigung’ konnte man die Inflation unter Kontrolle bringen und alles andere war in Ordnung. Wenn man jetzt die Inflation wieder unter Kontrolle bringen will, muss man die Realwirtschaft schädigen und eine Rezession verursachen, und daran führt kein Weg vorbei", führte Hildebrand aus. "Die Preisstabilität wieder herzustellen, bedeutet in der Konsequenz Rezessionen."