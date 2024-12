Die Stimmung war gut an diesem Samstag, dem 9. November, im Kursaal in Bern, wo Büne Huber, Frontmann von Patent Ochsner, von Bundesrat Beat Jans den diesjährigen Prix Suisse überreicht bekam. Anwesend am Galaanlass war auch Ex-Nationalbank-Chef Philipp Hildebrand, der die Gelegenheit nutzte, erstmals mit seiner neuen Gattin Kimberley Hildebrand (56), einer gebürtigen Kanadierin, an einem grossen öffentlichen Anlass teilzunehmen.