«Als Distinguished Fellows bringen neu ausgewählte Persönlichkeiten ihre Expertise in die Arbeit des Think-Thanks ein», erklärt Avenir Suisse die Funktion der «Fellows». Damit leisteten sie einen «wertvollen Beitrag bei der Erarbeitung innovativer Ideen für die Schweiz von morgen». Sie stärkten das Netzwerk und fungieren als Botschafter für die Mission und Werte von Avenir Suisse, heisst es in der Mitteilung weiter.