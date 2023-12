Der ehemalige Anwalt von Donald Trump und frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani, der wegen Verleumdung von zwei ehemaligen Wahlhelferinnen millionenhohen Schadenersatz zahlen muss, hat Konkurs angemeldet. In einem Antrag beim Konkursgericht in New York erklärte Giuliani am Donnerstag, er habe zwischen 100 und 500 Millionen Dollar an Verbindlichkeiten und eine bis zehn Millionen Dollar an Vermögenswerten.