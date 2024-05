«Just do it» («Tun Sie es einfach») habe Trumps Anweisung gelautet, sagte Cohen am Montag vor dem Gericht in New York. Er sei beauftragt worden, selbst den besten Weg zu finden, um Daniels 130.000 Dollar zukommen zu lassen. Dabei sei es Trump nicht darum gegangen, seine Familie zu schützen, wie die Verteidigung erklärt hatte. «Er hat nicht an Melania gedacht», sagte Cohen über Trumps Ehefrau während der Befragung durch die Staatsanwaltschaft. «Es ging nur um den Wahlkampf.» Trump schüttelte im Gerichtssaal den Kopf.