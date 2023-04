Sie waren sechs Jahre bei Uber, zuständig unter anderem für die Schweiz, Frankreich und Österreich. Was nehmen Sie aus jener Zeit mit für Ihr Venture?

Verschiedenes. Ich war von einer sehr frühen Phase an mit dabei. Ich weiss, was es heisst, ein Geschäft von null aufzubauen zu etwas Grossem, Teams zu rekrutieren, eine Organisation zu strukturieren, Corporate Governance aufzubauen und ein Konsumprodukt zu schaffen. Also vieles in Sachen Leadership, um ein Start-up zu skalieren.