Summers, ein ehemaliger Präsident der Harvard-Universität, hatte bereits am Montag erklärt, er werde sich von allen öffentlichen Verpflichtungen zurückziehen. Dies erfolge, um «Vertrauen wieder aufzubauen und die Beziehungen zu den Menschen, die mir am nächsten stehen, zu reparieren». Die renommierte Hochschule, an der Summers weiter als Professor tätig ist, wird eine neue Untersuchung zu dessen Verbindungen zu Epstein einleiten, wie die Zeitung der Universität am Dienstag berichtete. Zuvor hatte das US-Repräsentantenhaus die Dokumente veröffentlicht, die einen fortdauernden Austausch zwischen Summers und Epstein belegen sollen. Über den Rücktritt hatte zuerst das Nachrichtenportal Axios berichtet. Der Demokrat Summers war Finanzminister unter dem früheren Präsidenten Bill Clinton und Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats unter Barack Obama.