Die Regierung von US-Präsident Donald Trump führt derzeit Gespräche mit Kandidaten für die Nachfolge des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet. Trump hat Powell wiederholt öffentlich und mit Worten unterhalb der Gürtellinie dafür kritisiert, dass die US-Notenbank die Zinsen in den USA nicht deutlich gesenkt hat. Die nächste Zinssitzung ist in dieser Woche und die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Notenbank dann den Zins zumindest um einen kleinen Schritt von 25 Basispunkten senken wird.