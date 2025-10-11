Biden war von 2021 bis Anfang 2025 der 46. Präsident der USA. Er wollte auch eine zweite Amtszeit und wurde der Kandidat der Demokraten für die Wahl im November 2024. Die Frage nach seiner Eignung spitzte sich aber zu, nachdem Biden in einem TV-Duell mit seinem Herausforderer Donald Trump im Juni 2024 sehr verwirrt wirkte.