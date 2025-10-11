Der bis Anfang 2025 amtierende US-Präsident Joe Biden wird wegen seiner später bekannt gewordenen Krebserkrankung mit einer Strahlentherapie behandelt. Im Rahmen des Behandlungsplans erhalte der 82-Jährige zudem eine Hormontherapie, teilte ein Sprecher am Samstag mit. Bidens Team hatte die Erkrankung im Mai 2025 bekannt gemacht und erklärt, es handele sich um einen aggressiven Prostatakrebs.
Biden war von 2021 bis Anfang 2025 der 46. Präsident der USA. Er wollte auch eine zweite Amtszeit und wurde der Kandidat der Demokraten für die Wahl im November 2024. Die Frage nach seiner Eignung spitzte sich aber zu, nachdem Biden in einem TV-Duell mit seinem Herausforderer Donald Trump im Juni 2024 sehr verwirrt wirkte.
Auf starken Druck seiner eigenen Partei hin erklärte Biden im Juli 2024 schliesslich seinen Verzicht. Stattdessen trat US-Vize-Präsidentin Kamala Harris gegen Trump an, die aufgrund von Bidens späten Rückzug nur einen sehr kurzen Wahlkampf führen konnte. Harris unterlag Trump bei der Wahl im November dann deutlich.
(Reuters)