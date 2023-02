Jain, der eine Mehrheitsbeteiligung an GQG hält, investiert den Grossteil seines persönlichen Vermögens in deren Fonds. Als GQG 2021 in Australien an die Börse ging und beim grössten Börsengang des Landes in diesem Jahr rund 893 Millionen Dollar einnahm, verpflichtete sich Jain, 95 Prozent des Emissionserlöses in das Unternehmen zu investieren und das Geld sieben Jahre lang dort zu halten.