Der Vorsitzende Richter Markus Födisch hatte Erffa zuletzt für ein Geständnis eine Freiheitsstrafe von sechs bis acht Jahren in Aussicht gestellt. Auf dieses Angebot ging Erffas Anwältin am 134. Verhandlungstag des Prozesses jedoch nicht ein. Stetter schloss aber nicht aus, dass es nach Erffas Aussage doch noch einen Deal mit dem Gericht geben könnte, in dem man sich auf ein Strafmass einigt. Möglicherweise sei es sinnvoll, darüber später erneut zu verhandeln, sagte sie.