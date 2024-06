«Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Mandatsbeendigung ausschliesslich wirtschaftliche Erwägungen und keine Gründe in der Sache selbst zugrunde liegen», erklärten Dierlamm und seine Kanzleikollegin Elena-Sabella Meier in einem Reuters vorliegenden Schreiben an das Gericht. Dierlamm gilt als einer der prominentesten deutschen Strafverteidiger in zahlreichen Wirtschaftsverfahren wie im VW-Dieselskandal oder im Cum-Ex-Skandal.