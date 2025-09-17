Marsalek galt als zentrale Figur im Wirecard-Skandal vor fünf Jahren, als das Unternehmen einräumte, dass 1,9 Milliarden Euro an angeblichen Vermögenswerten möglicherweise nie existiert hatten. Kurz nach Bekanntwerden des Skandals tauchte Marsalek unter – zuletzt wurde vermutet, er halte sich in Russland oder Belarus auf.