Bei Einsprachen würden Bauprojekten massive finanzielle Schäden drohen. Das bringe all diejenigen in Versuchung, die es «mit der Moral nicht so genau nehmen», sagte Ilg in einem am Sonntag publizierten Interview mit der «NZZ am Sonntag». Von einer berechtigten Einsprache sei es nur ein kleiner Schritt zur Nötigung. Die Zeitung schreibt in einem Artikel zum Interview: Anwohnerinnen und Anwohner würden dann zusehends Baurekurse als Druckmittel benutzen, um finanzielle Forderungen zu stellen.