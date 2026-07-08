Äusserungen von US-Präsident Donald Trump beim Nato-Gipfel in Ankara, wonach die Waffenruhe mit dem Iran aus seiner Sicht beendet sei, ändern nach Einschätzung von Steinberg nichts an der prinzipiellen Situation. «Diese Äusserung hört sich schon etwas mehr nach einem Ende der Verhandlungen an. Allerdings hat der US-Präsident in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass er selbst nicht so ganz genau weiss, was er denn eigentlich erreichen will», sagte der Nahostexperte. Die USA hätten immer wieder auf Verhandlungen gesetzt, gleichzeitig Militärschläge angeordnet.