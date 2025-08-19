Zwar liegt der Jefferies-Analyst mit seiner Schätzung rund 12 Prozent über dem Marktkonsens, doch hat er nicht das höchste Kursziel im Markt: Berenberg ist mit 165 Franken noch etwas optimistischer. Insgesamt empfehlen zehn der dreizehn Analysten die Galderma-Papiere zum Kauf, drei raten zum Halten. Mit einem Kursgewinn von über 30 Prozent seit Jahresbeginn gehören die Titel zu den stärkeren Aktien am Schweizer Markt.