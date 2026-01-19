Ascom startet gut in die neue Handelswoche. Am Montagmorgen legen die Aktien des Anbieters von Kommunikationslösungen um 2,1 Prozent auf 4,25 Franken zu, während der Gesamtmarkt gemessen am SPI 0,66 Prozent auf 18'405 Punkte nachgibt. Damit verzeichnet die Aktie seit Jahresbeginn ein Plus von 7,33 Prozent, auf 52-Wochen-Sicht resultiert jedoch ein Minus von 1,2 Prozent.
Bereits am vergangenen Donnerstag, als Ascom seine vorläufigen Umsatzzahlen fürs abgelaufene Jahr präsentierte, schoss der Aktienkurs innerhalb eines Tages um mehr als 17 Prozent in die Höhe – auf ein Vier-Monats-Hoch. Ascom steigerte den Umsatz 2025 organisch um 3,8 Prozent auf 292,1 Millionen Franken. Die EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf rund 11,5 bis 12,0 Prozent nach 7,4 Prozent im Vorjahr.
Nun reagiert Research Partners auf die positiven Eckwerte und erhöht am Montag das Kursziel für Ascom deutlich auf 10,30 von 6,80 Franken. Der zuständige Experte sieht damit ein Kurspotenzial von 142 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs und die Aktie auf den höchsten Stand seit Dezember 2023 klettern. Die Einstufung bleibt bei «Kaufen».
Die publizierten Zahlen für 2025 würden zeigen, dass der operative Turnaround geglückt sei, schreibt Analyst Reto Huber. Das organische Wachstum sei stark ausgefallen und die Marge auf dem höchsten Level seit 2018 angekommen. Auch die Bilanz bleibe weiterhin stark. Zudem sollte das angekündigte Aktienrückkaufprogramm die Kursentwicklung stützen.
Ob die beiden anderen, bei Bloomberg erfassten Analysten ihrem Kollegen von Research Partners folgen werden, ist durchaus denkbar. Sie vergeben derzeit ein «Halten»-Rating. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten zwölf Monate beläuft sich somit auf 3,75 Franken.
(cash)