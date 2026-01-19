Bereits am vergangenen Donnerstag, als Ascom seine vorläufigen Umsatzzahlen fürs abgelaufene Jahr präsentierte, schoss der Aktienkurs innerhalb eines Tages um mehr als 17 Prozent in die Höhe – auf ein Vier-Monats-Hoch. Ascom steigerte den Umsatz 2025 organisch um 3,8 Prozent auf 292,1 Millionen Franken. Die EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf rund 11,5 bis 12,0 Prozent nach 7,4 Prozent im Vorjahr.