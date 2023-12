UBS soll Versicherungsprämie bezahlen

Es sei auf jeden Fall wichtig, dass "die UBS bereits ex ante eine Entschädigung für dieses Sicherheitsnetz bezahlen muss". Dank des Public Liquidity Backstop könne die Bank günstiger als andere Institute finanzielle Mittel am Markt aufnehmen. Damit der Wettbewerb nicht verzerrt werde, sollte sie diesen Vorteil adäquat entschädigen müssen.



Weniger hält der Experte von dem Vorschlag, die UBS müsse eine Eigenkapitalquote von bis zu 30 Prozent vorhalten. Wenn man die Kapitalkosten einer Bank so weit hochschraube, dass sie am Ende einen grossen Teil der Erträge ihren Kapitalgebern abliefern müsse, müsse man sich fragen, ob die UBS aus der Schweiz heraus als globale Finanzgruppe überhaupt noch tätig sein könne.



Ausserdem werde die UBS aufgrund der internationalen Basel-III-Vorschriften und aufgrund ihrer Grösse in Zukunft ohnehin mehr Eigenkapital halten müssen. Zudem könne die Finma für spezielle Risiken Eigenkapitalzuschläge verlangen.