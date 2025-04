Laut einer Studie des Ifo-Institut und Colliers kommen in Frankfurt in den nächsten Jahren nur rund 30 Prozent der leerstehenden Büroflächen für eine Umwandlung in Wohnraum in Frage. «Das hat unter anderem mit baulichen und baurechtlichen Faktoren zu tun», sagte Simon Krause, Wissenschaftler am Ifo-Institut.