Zur Erinnerung: Seit Ende Juli geben die Zurich-Titel fast 6 Prozent nach, allein der Verlust nach der Zahlenpublikation von Anfang August beträgt 3 Prozent. Zwar sei die Versicherungsgruppe auf Kurs, die Finanzziele für 2027 zu übertreffen. Schwachstellen sind jedoch die US-Tochtergesellschaft Farmers und ein Betriebsgewinn, der unter dem Konsens lag. Die Reaktionen der Analysten fielen auf diese Ergebnisse deshalb gemischt aus: Drei Experten hoben ihr Ziel an, einer senkte es. Allerdings lagen diese Anpassungen ausnahmslos unter dem aktuellen Kursniveau.