Die Umfrage zeichne also weiterhin einen leicht negativen Ausblick für die Schweizer Wirtschaft im nächsten halben Jahr, so die UBS. Auch in der Eurozone und den USA werde eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage erwartet. Die Einschätzung der aktuellen Lage in den USA sei jedoch deutlich positiver, was die erwartete Verlangsamung dort relativiere.