Ölpreis und Schulden im Blick

Zugleich hält die ​angespannte Lage im Nahen Osten die Energiepreise und damit die Inflation hoch. Dies bereitet der US-Notenbank Fed grosse ​Sorge und spricht für eine erneute Zinserhöhung im Dezember. Im September hoben die Währungshüter den Leitzins erstmals seit Mitte 2023 an. «Das ist ja eher Gift, vor allem für Tech-Aktien», sagt Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. ‌Höhere Zinsen verteuern die über Kredite finanzierten Investitionen wachstumsstarker Firmen. Amundi-Experte Kruse rechnet jedoch mit einer Entspannung. «Wir gehen davon aus, dass der Ölpreis zum Ende des ersten Quartals 2027 auf 80 Dollar fällt», sagt er.