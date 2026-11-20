Viele Börsenexperten sehen bis zum Jahresende nur noch wenig Luft nach oben. Carsten Brzeski, Chefökonom bei der niederländischen Grossbank ING, erwartet eher weitere Schwankungen am Aktienmarkt. Auf der einen Seite gebe es die KI-Träume der Anleger als Treiber für steigende Kurse. «Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Unternehmen der Realwirtschaft, der Industrie, doch noch mal leiden unter den gestiegenen Kosten und höheren Energiepreisen.»
Für die Anleger ist nach wie vor unter anderem offen, wann sich die milliardenschweren Investitionen der Technologiefirmen in Künstliche Intelligenz (KI) auszahlen. «Ich wäre durchaus vorsichtiger bei Unternehmen wie OpenAI und Anthropic und vielleicht nicht so ganz pessimistisch bei Microsoft oder Google, weil diese letztendlich auch einen Gewinn erzielen», sagt Thomas Kruse, Chefanleger beim Vermögensverwalter Amundi.
Ähnlich äussert sich Berenberg-Experte Urbahn. «Es können ja nicht alle gewinnen», sagt er. Zwar könne der gesamte Kuchen wachsen, jedoch würden nicht alle davon profitieren. Die Frage, inwieweit es sich bei den rasant angestiegenen Kursen im KI-Sektor um eine Blase handelt, lässt sich zugleich laut Kruse nur von Quartal zu Quartal beantworten.
Auch beim Thema Iran-Krieg finden Anleger bislang keine Klarheit. Selbst im Vorfeld der US-Zwischenwahlen gelang nicht der erhoffte Durchbruch. «US-Präsident Donald Trump hat seit Anfang des Krieges mehrmals gesagt, dass wir bald wieder in Friedensverhandlungen stehen und es bald wieder zum Frieden kommt, und es ist immer noch nichts passiert», fasste IG-Experte Bouhmidi zusammen.
Ölpreis und Schulden im Blick
Zugleich hält die angespannte Lage im Nahen Osten die Energiepreise und damit die Inflation hoch. Dies bereitet der US-Notenbank Fed grosse Sorge und spricht für eine erneute Zinserhöhung im Dezember. Im September hoben die Währungshüter den Leitzins erstmals seit Mitte 2023 an. «Das ist ja eher Gift, vor allem für Tech-Aktien», sagt Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. Höhere Zinsen verteuern die über Kredite finanzierten Investitionen wachstumsstarker Firmen. Amundi-Experte Kruse rechnet jedoch mit einer Entspannung. «Wir gehen davon aus, dass der Ölpreis zum Ende des ersten Quartals 2027 auf 80 Dollar fällt», sagt er.
Alexander Raviol, Chefanleger beim Vermögensverwalter Lupus alpha, verweist zugleich auf die hohe Verschuldung wichtiger Volkswirtschaften. Je höher die Schulden, desto schwieriger sei es für die Notenbanken, die Inflation mit Zinserhöhungen einzudämmen, ohne den Konjunkturmotor abzuwürgen. «Deshalb steigt das Risiko eines geldpolitischen Fehlers - in die eine wie in die andere Richtung.»
Ulrich Stephan, Chefstratege bei der Deutschen Bank, zeigt sich optimistischer. Die Chancen auf eine Erholung zum Jahresende sind dem Experten zufolge zuletzt gestiegen, auch wenn Rückschläge möglich bleiben. Als Gründe nennt er unter anderem den gesunkenen Ölpreis und die starken konjunkturellen Frühindikatoren aus den USA. Die jüngsten uneinheitlichen Bilanzen der KI-Unternehmen könnten zugleich eine breitere Marktbewegung begünstigen, von der neben grossen Technologiewerten auch andere Branchen profitieren.
Lupus-alpha-Experte Raviol rechnet ebenfalls mit steigenden Kursen. Der grösste Treiber für den Aktienmarkt sind dem Experten zufolge zu erwartende negative Realzinsen. Dies würde bedeuten, dass die Inflationsrate die Renditen für als sicher geltende Anlagen übersteigt und das angelegte Geld somit real an Wert verliert. Diese Situation würde Anleger laut Raviol an die Börse treiben, um ihr Vermögen vor der Geldentwertung zu schützen. Dies sei die grösste strukturelle Kraft, die Aktien trotz teilweise hoher Bewertungen nachhaltig Rückenwind im Vergleich zu anderen Anlageklassen verleiht. «Ich glaube, die Zeit der gemischten Portfolios ist vorbei.»
Auch Berenberg-Experte Urbahn zeigt sich optimistisch. «Wir haben immer mehr Zuflüsse in ETFs», sagt er. «Und die ETF-Programme kennen ja keine Kriege, keine Zölle, keine Inflation. Da kommt jeden Monat Geld rein, egal was auf der Welt passiert. Das treibt natürlich die Kurse nach oben.»
(Reuters)