Unter den US-Konzernen wäre Chevron in der besten Ausgangslage, um von einer Öffnung zu profitieren, ​da das Unternehmen als einziger US-Ölmulti noch im Land ‌aktiv ist. Ein starkes Interesse an einer Rückkehr ‍dürfte jedoch vor allem ConocoPhillips haben. Der Konzern habe nach einer Verstaatlichung vor fast ​zwei Jahrzehnten noch Ansprüche von mehr als zehn Milliarden Dollar, sagte Francisco Monaldi vom Baker Institute der Rice University. Die Geschichte zeige jedoch, dass ein ‌solches Engagement nicht zwangsläufig US-Firmen zugutekämen, warnte ⁠der Energieexperte Ed Hirs von der University of ‌Houston. «Die USA haben bei den Regimewechseln im Irak und in Libyen keinerlei Nutzen aus ‍dem Öl gezogen. Ich fürchte, die Geschichte wird sich in Venezuela wiederholen.» Die Ölförderung in Venezuela ist von einst 3,5 ​Millionen Barrel pro Tag in den 1970er Jahren auf ‍zuletzt rund 1,1 Millionen Barrel pro Tag gesunken.