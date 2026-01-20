Die UBS senkt am Dienstag ihr Kursziel für den Raumklimaspezialisten von 536 auf 524 Franken und bestätigt die Verkaufsempfehlung. Damit impliziert die Grossbank ein Abwärtspotenzial von nahezu 40 Prozent.
Nach dem jüngsten Trading-Update des Raumklimaspezialisten habe der zuständige Experte seine Schätzungen angepasst. Für das Rechenzentrumsgeschäft, das rund 17 Prozent des Konzernumsatzes ausmache, stütze er sich dabei nun auf das neueste UBS-Marktmodell für Rechenzentren. Darüber hinaus senke er seine unternehmensspezifischen Marktanteilsannahmen für die Rechenzentren-bezogenen Ventile, Stellantriebe und Sensoren. Für das übrige Geschäft nehme er hingegen nur geringfügige Anpassungen seiner Schätzungen vor. Die operativen Margenschätzungen richte er derweil stärker an der historischen Kostenstruktur aus. Unter dem Strich senkt er seine EPS-Schätzungen für 2025 bis 2027 um 1, 8 und 7 Prozent.
Gleichzeitig hebt die Privatbank Berenberg ihr Kursziel für Belimo von 1000 auf 1020 Franken und setzt damit das zweithöchste Ziel im Markt. Kepler Cheuvreux zeigt sich mit einem Kursziel von 1070 Franken noch etwas optimistischer. Die Einstufung von Berenberg lautet weiterhin «Buy».
Belimo habe 2025 mit einem organischen Umsatzwachstum von 23 Prozent die Guidance und Markterwartungen klar übertroffen, schreibt der Berenberg-Analyst. Das Wachstum sei breit abgestützt gewesen, mit starkem Beitrag aus Rechenzentrums-Kühlung. Auch habe sich das Management zuversichtlich für 2026 gezeigt, so der Experte weiter. Der Fokus liege nun auf der konkreten Guidance für das laufende Jahr, die mit den vollständigen Jahreszahlen am 23. Februar publiziert werden sollte.
Diese diametralen Einschätzungen verdeutlichen das gespaltene Bild im Markt. Während sich einige Analystinnen und Analysten beim Raumklimaspezialisten beinahe euphorisch zeigen, sprechen andere deutliche Warnungen aus. Drei Kaufempfehlungen stehen drei Verkaufsempfehlungen gegenüber - ergänzt um weitere drei Halteempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit rund 8 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau bei 798 Franken, die Spannweite der Schätzungen reicht von 525 bis 1070 Franken.
(cash/AWP)