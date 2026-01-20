Belimo habe 2025 mit einem organischen Umsatzwachstum von 23 Prozent die Guidance und Markterwartungen klar übertroffen, schreibt der Berenberg-Analyst. Das Wachstum sei breit abgestützt gewesen, mit starkem Beitrag aus Rechenzentrums-Kühlung. Auch habe sich das Management zuversichtlich für 2026 gezeigt, so der Experte weiter. Der Fokus liege nun auf der konkreten Guidance für das laufende Jahr, die mit den vollständigen Jahreszahlen am 23. Februar publiziert werden sollte.



Diese diametralen Einschätzungen verdeutlichen das gespaltene Bild im Markt. Während sich einige Analystinnen und Analysten beim Raumklimaspezialisten beinahe euphorisch zeigen, sprechen andere deutliche Warnungen aus. Drei Kaufempfehlungen stehen drei Verkaufsempfehlungen gegenüber - ergänzt um weitere drei Halteempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit rund 8 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau bei 798 Franken, die Spannweite der Schätzungen reicht von 525 bis 1070 Franken.