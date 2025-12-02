In der Unions-Fraktion gibt es nach wie vor Widerstand gegen das von der schwarz-roten Bundesregierung vereinbarte Rentenpaket. «Als Junge Gruppe halten wir das Rentenpaket für nicht zustimmungsfähig. Dabei bleibt es», heisst es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung der Gruppe, zu der 18 Abgeordnete gehören. Die Koalition hat nur zwölf Stimmen Mehrheit. Allerdings hatten sich zuvor etliche CDU-Politiker optimistisch geäussert, dass am Freitag im Bundestag die nötige Mehrheit für die Reform dennoch zustande kommt.