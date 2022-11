Auch wenn Syntun in den Tagen bis zum 3. November bei Alibaba einen Anstieg des Bruttowarenwertes (GMV) um 5,7 Prozent schätzte, sind die allgemeinen Erwartungen, dass dies das schwächste Jahr für das GMV-Wachstum aller Zeiten sein wird. Citi-Analysten prognostizierten, dass der GMV von Alibaba am Singles' Day konservativ geschätzt zwischen 545 und 560 Milliarden Yuan (74,5 bis 76,5 Milliarden Euro) liegen wird, was einem Wachstum von 0,9 bis 3,6 Prozent entspräche. Im vergangenen Jahr lag das Plus noch bei 8,5 Prozent und im Jahr 2020 bei 26 Prozent.