Anleger setzten darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) und die EU im Ernstfall stabilisierend eingreifen würden, erläuterte Experte Molnar. Bislang haben die Probleme Frankreichs die EZB nicht auf den Plan gerufen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde verwies am Montagabend darauf, dass man «unterschiedliche Instrumente» im Werkzeugkasten habe. Diese würden angewendet, wenn bestimmte Bedingungen gegeben und Kriterien erfüllt seien: «Darüber haben wir aber jetzt in letzter Zeit im EZB-Rat nicht diskutiert», betonte sie. Die EZB hat mit dem Transmission Protection Instrument (TPI) ein Notprogramm in der Hinterhand, mit dem sie theoretisch unbegrenzt Staatsanleihen eines in Bedrängnis geratenen Euro-Landes kaufen kann.