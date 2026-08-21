Stash Graham, Geschäftsführer und Chief Investment Officer von Graham Capital Wealth Management, bevorzugt festverzinsliche Anlagen mit einem Anlagehorizont von etwa fünf bis zehn Jahren, da diese weniger anfällig für Zinsschwankungen sind. Zinszahlungen und Kapitalgewinne aus inflationsgeschützten Anleihen (TIPS) sind zwar von der staatlichen und lokalen Einkommensteuer befreit, unterliegen aber der Bundessteuer. Inflationsanpassungen werden zudem jährlich besteuert, obwohl Anleger dieses Geld erst beim Verkauf oder bei Fälligkeit der Anleihe erhalten, was zu fiktiven Einkünften führt.