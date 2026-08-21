Inflation hat auf das Portfolio denselben Effekt wie Termiten auf einem Holzhaus: Sie nagt unbemerkt daran, bis die Balken nachgeben. US-Investoren bekämpften die Inflation früher mit dem klassischen 60/40-Portfolio, das Aktien für Wachstum und Anleihen als Stabilität umfasste. Doch dann kam 2022.
Aktien und Anleihen brachen ein, als die Inflation auf den höchsten Stand seit Anfang der 1980er-Jahre schoss und Sparer ohne sicheren Ausweg zurückliess. Laut einer Umfrage von Charles Schwab zählt die Inflation im dritten Quartal 2026 zu den grössßten Sorgen der Anleger. Mehr als die Hälfte der aktiven Trader gaben an, dass sie die grössten Auswirkungen auf die Entwicklung des US-Aktienmarktes bis Ende 2026 erwarten.
Die Angst vor steigenden Preisen und wirtschaftlicher Unsicherheit hat die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten getrieben. Die Lehren aus dem Jahr 2022 haben Anleger und Berater gleichermassen dazu veranlasst, ihre Anlagestrategien zu überdenken. Statt auf einen traditionellen Anlagemix zu setzen, investieren Kunden laut Vermögensverwaltern vermehrt in kurzfristige Anleihen, Rohstoffe, Infrastruktur und andere alternative Anlagen, um das Risiko in einem Abschwung zu streuen.
«Wer nur Aktien und Anleihen hält, hat zwar eine solide Basis», so Emily Green, Leiterin des Vermögensmanagements bei Ellevest.
Die Wege zum Inflationsschutz
Es gibt verschiedene Wege, sich jetzt besser gegen Inflation abzusichern. Zum Beispiel bei der Stärkung des Kernportfolios: Der Grossteil des Aktienportfolios - 80 bis 90 Prozent - sollte weiterhin in breit gestreuten Fonds wie beispielsweise solchen, die den S&P 500 abbilden, angelegt sein, erklärt Omar Qureshi, Geschäftsführer des Finanzplanungsunternehmens Hightower Signature Wealth. Der verbleibende Anteil kann in gezieltere Anlagen investiert werden.
Anleger, die auf langfristige Anlagen setzen, konnten in den letzten zehn Jahren trotz des Inflationsanstiegs im Jahr 2022 hohe Gewinne erzielen. Laut Daten von Bloomberg Intelligence wird für die Unternehmen des S&P 500 im dritten Quartal 2026 ein Gewinnwachstum von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal prognostiziert. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, entspräche dies einem ungewöhnlich starken Gewinnwachstum, das die Inflation im gleichen Zeitraum deutlich übertrifft.
Dieser Schutz war in Zeiten hoher Inflation weniger zuverlässig. Aktien übertrafen die Inflation in 90 Prozent der Fälle, in denen die durchschnittliche Inflation unter 3 Prozent lag und stieg. Bei einer durchschnittlichen Inflation über 3 Prozent gelang dies jedoch nicht mehr durchgängig, wie eine Studie von Schroders Investment Management zeigt. Im August 2026 lagen die US-Verbraucherpreise 3,4 Prozent über dem Vorjahreswert.
Bei höherer Inflation sollten Anleger, die gezielt investieren, Unternehmen in den Fokus rücken, die Preise oder Mieten erhöhen können, ohne Kunden zu verlieren. Qureshi verweist auf Energieproduzenten mit Öl- und Erdgasreserven, Bergbauunternehmen mit Mineralvorkommen, Land- und Forstbesitzer sowie Gewerbeimmobilien mit Mietverträgen, die sich bei höheren Mieten neu anordnen.
Energieaktien erzielten beispielsweise 2022 eine Rendite von über 60 Prozent, da Russlands Invasion in der Ukraine die Öl- und Erdgaspreise in die Höhe trieb. Auch 2026 profitierten Energieaktien vom Anstieg der Ölpreise, während Aktien von Halbleiterherstellern dank KI-gestützter Investitionen zulegten.
Konsumgüter des täglichen Bedarfs könnten sich besser entwickeln
Laut Duncan Lamont, Leiter der strategischen Forschung bei Schroders Investment Management, könnten Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) durch die Weitergabe von Preissteigerungen bei Mietverträgen und Immobilienpreisen einen teilweisen Inflationsschutz bieten. Konsumgüter des täglichen Bedarfs könnten sich ebenfalls relativ besser entwickeln, fügte er hinzu, da ihre Cashflows kurzfristig konzentriert und weniger von der Inflation betroffen seien.
Inflationsgeschützte Anleihen (TIPS) über verschiedene Laufzeiten hinweg, eine Art von Staatsanleihen, die mit der Inflation Schritt halten sollen, sind seit Langem eine Möglichkeit für Anleger, ihr Geld zu schützen. ETF-Emittenten entwickeln dieses Konzept nun weiter. Eine der kostengünstigsten Optionen ist der Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) mit einer Kostenquote von 0,05 Prozent.
Der 2025 aufgelegte Fonds investiert in inflationsgeschützte Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und streut so das Risiko der Anleger auf kurz- und langfristige Anleihen. Dies bietet Anlegern eine einfachere Möglichkeit, ihren Inflationsschutz zu diversifizieren, als durch den Kauf und die Verwaltung einzelner Anleihen.
Einige Fonds verfolgen einen aktiveren Ansatz, indem die Manager ihre Bestände an veränderte Marktbedingungen anpassen. Der im April aufgelegte PIMCO Inflation PLUS Active Exchange-Traded Fund (PCPI) erhebt eine Kostenquote von 0,25 Prozent und investiert neben kurzfristigen TIPS auch in andere inflationsindexierte Wertpapiere und Zinsswaps.
Wes Crill, Senior Client Solutions Director und Vice President bei Dimensional Fund Advisors, erklärte, dass Inflationsswaps – Verträge, deren Auszahlung auf Veränderungen der Verbraucherpreise basiert – Anlegern mehr Flexibilität bieten, da sie sich nicht ausschliesslich auf Staatsanleihen als Inflationsschutz verlassen müssen.
Festverzinsliche Anlagen mit einem Anlagehorizont von etwa fünf bis zehn Jahren
«Der Vorteil eines Swaps liegt darin, dass die Anleihen im Portfolio nicht zwangsläufig Staatsanleihen sein müssen. Man kann auch Unternehmensanleihen als Sicherheiten nutzen oder steuerlich günstigere Kommunalanleihen einsetzen», sagte Crill. «Dadurch eröffnet sich ein breites Spektrum an Möglichkeiten für die Allokation von festverzinslichen Anlagen.»
Für Anleger, die einen einfacheren Ansatz bevorzugen, kaufen die Distributing Ladder ETFs von Northern Trust Anleihen mit einer festgelegten Laufzeit, die Kapital und Zinsen schrittweise auszahlen. Auch bei traditionellen Anleihen bieten kürzere Laufzeiten möglicherweise die beste Balance.
Stash Graham, Geschäftsführer und Chief Investment Officer von Graham Capital Wealth Management, bevorzugt festverzinsliche Anlagen mit einem Anlagehorizont von etwa fünf bis zehn Jahren, da diese weniger anfällig für Zinsschwankungen sind. Zinszahlungen und Kapitalgewinne aus inflationsgeschützten Anleihen (TIPS) sind zwar von der staatlichen und lokalen Einkommensteuer befreit, unterliegen aber der Bundessteuer. Inflationsanpassungen werden zudem jährlich besteuert, obwohl Anleger dieses Geld erst beim Verkauf oder bei Fälligkeit der Anleihe erhalten, was zu fiktiven Einkünften führt.
Sachwerte sind die ultimative Absicherung, vorausgesetzt, man verfügt über die nötigen Mittel. Qureshi von Hightower Signature empfiehlt den Besitz von lagerfähigen Rohstoffen wie Kupfer sowie von Infrastruktur wie Mautstrassen, Brücken, Flughäfen und Mobilfunkmasten. Viele dieser Anlagen generieren Einnahmen durch langfristige Verträge, die inflationsbereinigt werden können, sodass Eigentümer höhere Kosten an ihre Kunden weitergeben können.
«Man könnte ein Wasserkraftwerk kaufen. Man könnte ein Rechenzentrum kaufen und es vermieten. Man könnte eine Pipeline besitzen und die Gebühren anhand des Transportvolumens berechnen», sagte er. «Sie sind zwar unspektakulär, aber ohne sie kann keine Wirtschaft funktionieren.»
Green von Ellevest empfiehlt ihren Kunden zur Portfoliodiversifizierung private Immobilien, Infrastruktur, Venture-Capital-Investitionen und private Schuldtitel. Anstatt einzelne Vermögenswerte zu erwerben, investieren die Kunden als Kommanditisten in von der Firma ausgewählte Private-Equity-Fonds. Zu den Nachteilen gehören hohe Mindestanlagebeträge, höhere Gebühren und Beschränkungen, die Kapital über Jahre binden können.
Inflationsschutz bedeutet nicht, alles zu besitzen
Ein weiterer Aspekt sind die Steuern. Anleger benötigen aufgrund der begrenzten Liquidität und der Konjunkturabhängigkeit von Sachwerten in der Regel einen langen Anlagehorizont von fünf Jahren oder mehr. Die steuerliche Behandlung hängt von der Struktur der Fonds ab, die die Sachwerte halten.
Da der direkte Kauf von Infrastruktur für die meisten Anleger unrealistisch ist, können sie über börsennotierte ETFs ein ähnliches Engagement erzielen. Todd Sohn, Chef-ETF-Stratege bei Baird Strategas, verweist auf Produkte wie den WisdomTree Inflation Plus ETF (WTIP), der 2025 aufgelegt wurde und inflationsgeschützte Anleihen mit Industriemetallen und Agrarrohstoffen in einem einzigen Portfolio kombiniert.
Inflationsschutz bedeutet nicht, alles zu besitzen. Fragt man Berater, wie viel in alternative Anlagen investiert werden sollte, lautet die Antwort meist gleich: ausreichend für eine Diversifizierung, aber nicht so viel, dass das Portfolio überbewertet wird.
Green empfiehlt in der Regel eine Allokation von 5 bis 30 Prozent, abhängig von den individuellen Zielen. Crill von Dimensional warnt davor, dass viele Rohstoffe, Energieaktien und Kryptowährungen deutlich volatiler sind als die Inflation selbst – eine Erinnerung daran, dass Inflationsschutz nicht bedeutet, jede mögliche Absicherung zu verfolgen, sondern ein Portfolio aufzubauen, das robust genug ist, dass kleinere Schwankungen nicht das gesamte Portfolio gefährden.
(Bloomberg/cash)