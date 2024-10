Der versicherte Schaden werde wohl zwischen 45 und 60 Milliarden Dollar liegen, heisst es in einer am Montag veröffentlichten Studie von Morningstar DBRS. Milton, der in der vergangenen Woche vor allem Florida erfasst hatte, gehöre damit zu den fünf teuersten Stürmen, die jemals über die USA hinweggezogen seien, vergleichbar mit «Ian» vor zwei Jahren. Rund zehn Milliarden Dollar davon entfielen auf Flutschäden nach den Regenfällen, die Milton mit sich gebracht hatte. Dafür kommt die staatlich gestützte Flutversicherung NFIP auf. Der wirtschaftliche Schaden von «Milton» liege bei annähernd 100 Milliarden Dollar, schätzt Morningstar DBRS.