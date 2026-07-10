Die USA dürften ihre Reserven als erstes Land wieder aufstocken. Im Rahmen von Tauschvereinbarungen sollen Unternehmen ‌geliehenes Öl samt eines Aufschlags zurückgeben. US-Energieminister Chris Wright hatte Ende Juni der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, die Regierung erwarte durchschnittlich 1,28 Barrel für jedes freigegebene Barrel zurück. Die Rücklieferungen sollen helfen, die Bestände wieder auf ​über 400 Millionen Barrel zu heben. Washington prüfe zudem Möglichkeiten, die ​Reserven auf mehr als 500 Millionen Barrel aufzustocken, erklärte ​Wright.