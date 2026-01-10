China hat zwar einen Prototyp einer EUV-Lithografiemaschine fertiggestellt, die potenziell Spitzenchips herstellen könnte, wie die Nachrichtenagentur Reuters im vergangenen Monat ​meldete. Die Maschine hat jedoch noch keine funktionierenden Chips hergestellt ‍und wird dazu Insidern zufolge möglicherweise auch nicht vor 2030 in der Lage sein.