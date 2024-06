Die Europäische Union (EU) müsse die grüne Transformation, die Digitalisierung der Wirtschaft und die Stärkung der militärischen Verteidigung vorantreiben, schreiben Experten in einem am Donnerstag auf der Webseite der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Blogbeitrag. Dazu seien auch massive öffentliche Investitionen erforderlich. «Eine Neugewichtung der Haushaltsmittel, neue Eigenmittel und eine gemeinsame Schuldenaufnahme sind allesamt in Betracht zu ziehen», so die Autoren.