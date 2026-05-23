Anleger blicken zudem ‌auf den US-PCE-Index für April, der am Donnerstag veröffentlicht wird. Dabei handelt es sich um ein für die Fed wichtiges Inflationsmass, das auf die persönlichen Ausgaben der Konsumenten bezogen ist. Im Fokus stehen zudem die Daten zum Verbrauchervertrauen in ‌den USA im Mai, die am Dienstag veröffentlicht werden. Am Mittwoch folgen die Zahlen für die ​Euro-Zone. Zum Wochenschluss warten Börsianer zudem auf Daten zum deutschen Arbeitsmarkt für diesen Monat.