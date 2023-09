China fand in den 1980er Jahren aus seiner maoistischen Planwirtschaft heraus. Die weitgehend ländlich geprägte Gesellschaft setzte auf Fabriken und den Ausbau der Infrastruktur. Und zwar erfolgreich. Seit Jahren schon kann sich das Land mit dem Titel «Exportweltmeister» schmücken. Als die globale Finanzkrise 2008/09 ausbrach, hatte es nach Ansicht von Ökonomen bereits den grössten Teil seines Investitionsbedarfs gedeckt. Seitdem hat sich die Wirtschaftsleistung nominal (also nicht inflationsbereinigt) vervierfacht, während sich die Gesamtverschuldung verneunfacht hat. Um das Wachstum hoch zu halten, verdoppelte China in den 2010er Jahren die Investitionen in Infrastruktur und Immobilien, was auf Kosten des Konsums der privaten Haushalte ging.