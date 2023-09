«Der Wind hat sich gedreht», sagte S&P-Experte Johannes Bender am Dienstag. Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat ihre Einschätzung des Sektors auf «stabil» von «negativ» angehoben. «Die Rückversicherer haben mehr Marktmacht als in der Vergangenheit.» Vor allem in der Gebäude- und Feuerversicherung stiegen die Preise. «Wir gehen davon aus, dass der Rückversicherungsmarkt auf einem sehr, sehr guten Niveau bleiben wird.» Die guten Margen im laufenden Jahr würden 2024 mindestens verteidigt, sagte Bender. Der S&P-Konkurrent Moody's rechnet mit einem Preisanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich.