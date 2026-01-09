Es sei «ein sehr günstiger Zeitpunkt für Rio und Glencore, um sich zusammenzuschliessen», heisst es in einem Kommentar der Baader Bank vom Freitag. Die Strategie der beiden Konzerne passe zusammen und der australische Rivale BHP befinde sich nach mehreren gescheiterten Versuchen, Anglo American zu übernehmen, derzeit in einer schwierigen Lage.