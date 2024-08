Die Privatbank sieht den Euro-Dollar-Kurs nach einem Harris-Sieg «wahrscheinlich in einer Spanne von 1,08 bis 1,13» notieren. Eine mittelfristig stärkere Bewegung sehen die ING-Ökonomen. Ihnen zufolge würde ein Euro per Ende 2024 rund 1,12 Dollar kosten. Bis Ende 2025 sehen sie einen Kurs von 1,18 Dollar je Euro, sollte Kamala Harris mit einem gespaltenen Kongress regieren. So tief stand der Greenback zuletzt im Herbst 2021.